Знать, чтобы жить. Во Владимире впервые провели Единый открытый тест для старшеклассников и студентов на тему безопасности. Акция приурочена к Всемирному Дню ребёнка, который отмечается 20 ноября.

Знать, чтобы жить. Во Владимире впервые провели Единый открытый тест для старшеклассников и студентов на тему безопасности. Акция приурочена к Всемирному Дню ребёнка, который отмечается 20 ноября.В числе организаторов: детский омбудсмен, общественники, поисковики, полицейские, сотрудники Следственного комитета и МЧС. Они бьют тревогу: в этому году в регионе увеличилось количество погибших и пострадавших детей. Организаторы уверены: исправить ситуацию поможет дополнительная профилактика, работа с детьми и их родителями. Предложенный тест состоит из 25 вопросов-ситуаций, которые посвящены безопасности в Интернете, на дорогах, во время экстремальных ситуаций.Цель - понять, насколько старшеклассники и студенты знакомы с правилами безопасности, могут ли противостоять интернет-агрессии и правильно действовать в случае беды. В тестировании приняли участие более 200 человек.Сразу после него специалисты пообщались с ребятами и разобрали непонятные ситуации. В финале тех, кто справился с заданиями лучше всех наградили грамотами и сладкими подарками.Организаторы уверены, что такое тестирование необходимо детям, и взрослым и надеются, что акцию поддержат и в других регионах страны, а для Владимира она станет традиционной.