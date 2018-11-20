В областной столице продолжают приемку дворов, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды»

В областной столице продолжают приемку дворов, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды»В Ленинском районе областной столицы продолжают приемку дворов, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды». Осматривала дворы общественная комиссия, в которой состоит и глава города Ольга Деева.Во дворе многоэтажек №№ 145, 147, 149, 151 и 153 на улице Лакина общественники выявили несколько недочетов. Например, здесь нужно разровнять песок на детской площадке и положить плитку под лавочками. Кроме того, жители попросили оборудовать 3 дополнительные секции ограждения палисадника. Все пожелания подрядчик обещал выполнить в течение трех дней.А во дворе дома №2 на Верхней Дуброве не убрали строительный мусор. Также жители попросили разровнять грунт в палисадниках. Подрядчики начали устранять недочеты в тот же день.Мэрия высказала свою четкую позицию: только после устранения всех замечаний работу могут принять, поэтому дворы на улицах Лакина и Верхней Дуброве комиссия проверит повторно.