Теперь купить льготный проездной можно на 5 дней раньше

Теперь купить льготный проездной можно на 5 дней раньшеВот уже много лет продажа месячных социальных проездных осуществляли с 25 числа предыдущего по 5 число текущего месяца.Теперь же, по многочисленным просьбам владимирцев, с 20 ноября продажа социальных проездных будет начинаться с 20 числа предыдущего месяца до 5 числа текущего месяца.Во время покупки вы должны предъявить:документ, удостоверяющий право на льготный проезд;документ, удостоверяющий личность;документ, подтверждающий наличие постоянной регистрации на территории 33 региона;страховой номер индивидуального лицевого счета (страховое свидетельство государственного пенсионного страхования).