Позвонить можно в будни с 8.30 до 17.00

Позвонить можно в будни с 8.30 до 17.00С сегодняшнего дня во Владимире начинает работать «горячая линия» по качеству уборки города зимой.В мэрии напоминают, что за уборку дворов многоэтажек отвечают управляющие компании и ТСЖ, за чистоту 5-метровой зоны около магазинов, объектов бытового обслуживания и т.д. ответственность несут собственники или арендаторы, а за чистоту на центральных улицах, площадях и парках — МУП «Центр управления городскими дорогами».Телефон - 53-26-30. Позвонить можно в будни с 8.30 до 17.00.Также владимирцы могут высказать свои замечания и предложения по поводу зимней уборки по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы - 05.