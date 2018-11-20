Ей уже заболели шесть учеников

Ей уже заболели шесть учениковИнфекционная пневмония, которая стала причиной карантина во владимирской школе №36 в сентябре, теперь атакует и учеников школы №39 на Нижней Дуброве.В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что диагноз подтвержден уже у шести ребят из разных классов. В учебном заведении введен «противоинфекционный режим». Директор школы вовремя спохватился и стал проводить эпидмероприятия: отменил все массовые мероприятия и ввел кабинетную систему, чтобы ученики из разных классов не контактировали друг с другом. Ситуацию держат под контролем.Карантин в школе пока не объявляют. Такую серьезную меру предпримут, если заболеют более 10-ти детей.