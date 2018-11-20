Полицейские изъяли более 11-ти граммов амфетамина и 4-х граммов гашиша

Полицейские изъяли более 11-ти граммов амфетамина и 4-х граммов гашишаВо Владимире задержали шесть местных жителей, подозреваемых в незаконной деятельности, связанной с оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Во время обысков у каждого из задержанных нашли наркотические и психотропные вещества. Полицейские изъяли более 11-ти граммов амфетамина и 4-х граммов гашиша.Кроме того, в гараже, который арендует один подозреваемых, правоохранители обнаружили 50 разовых доз «синтетики», электронные весы и материалы для расфасовки.Задержанные заранее распределили между собой роли, получали оптовые партии запрещенных веществ, фасовали их на мелкие дозы и прятали «закладки».Полицейские устанавливают каналы приобретения запрещенных веществ, а также проводят проверку на причастность молодых людей к других преступлениям, связанным с оборотом наркотиков.