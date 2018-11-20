Сотрудники полиции выступили экспертами тематической площадки, посвященной профилактическому волонтерству.

Во Владимирской области на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп» прошел областной молодежный образовательный форум «Верю в Отечество». В рамках форума была организована работа нескольких тематических площадок, посвященных различным направлениям добровольческой деятельности. Экспертами по направлению «Профилактическое волонтерство» выступили сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области.В беседе с представителями добровольческих штабов, занимающихся профилактикой асоциальных явлений в обществе, сотрудники полиции отметили, что сегодня волонтеры ведут активную и эффективную деятельность, направленную на борьбу с наркоманией в регионе. В частности была отмечена работа общественного формирования «КиберПатруль», добровольцы которого выявляют в сети Интернет он-лайн площадки, занимающиеся продажей запрещенных веществ.В ходе диалога представители добровольческих штабов и полицейские обсудили различные вопросы рассматриваемой тематики, в том числе возможные форматы участия молодежи в профилактике наркомании.Присутствовавшая на мероприятии член общественного совета при региональном УМВД Ольга Казурова, завершая встречу, обратила внимание на важность озвученной темы и высказала уверенность, что совместная работа полицейских и добровольцев по данному направлению будет продолжена и в будущем.