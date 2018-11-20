Из незаконного оборота изъяты синтетические наркотические средства и психотропные вещества.

Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области при проведении совместных оперативных мероприятий с коллегами из регионального УФСБ задержаны шесть жителей Владимира, подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, связанной с оборотом запрещенных веществ.В ходе оперативно-розыскных мероприятий у каждого из задержанных изъяты наркотические и психотропные вещества. В общей сложности из незаконного оборота было изъято более одиннадцати граммов амфетамина и четырех граммов гашиша.Кроме того, в ходе обыска в гараже, арендуемом одним из подозреваемых, оперативниками обнаружено и изъято около 50 разовых доз синтетического наркотического средства, электронные весы и материалы для расфасовки. Правоохранителями установлено, что задержанные, заранее распределив между собой роли, получали оптовые партии наркотиков и фасовали их на мелкие дозы для дальнейшей организации «тайников-закладок» на территории области.В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч3. ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору).На время следствия в отношении четырех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются каналы приобретения запрещенных веществ, а также проводится проверка на причастность задержанных к ранее совершенным преступлениям, связанным с оборотом наркотиков.