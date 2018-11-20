Певица Лиза Гырдымова, известная как Монеточка, в очередной раз внезапно отменила своё выступление: молодая поп-исполнительница была заявлена как участница церемонии вручения ежегодной премии Нового Радио Высшая Лига, однако накануне концерта выйти на сцену отказалась.

Певица Лиза Гырдымова, известная как Монеточка, в очередной раз внезапно отменила своё выступление: молодая поп-исполнительница была заявлена как участница церемонии вручения ежегодной премии "Нового Радио" "Высшая Лига", однако накануне концерта выйти на сцену отказалась."Высшая Лига" могла бы стать для Монеточки первой профессиональной музыкальной наградой. Но менее чем за 2 недели до выступления, когда соглашение с организаторами было подписано, а фотография певицы мелькала на рекламных плакатах, анонсирующих церемонию, и почти все билеты на концерт были раскуплены, менеджер певицы, Евгений Крамар, ссылаясь на "форс-мажорные обстоятельства", сообщил о расторжении договора.Мама певицы, которая выступает в качестве ее агента, оказалась не в курсе происходящего и о причинах отмены выступления ничего сказать корреспонденту "Дни.Ру" не смогла."Мне нравится Монеточка. Но я тот самый зритель, который осведомлен о частых отменах выступлений по непонятным причинам. Поэтому мне её хватит в интернете. Но вот что чувствуют организаторы концертов, я понять могу сполна! Деловую репутацию и бизнес никто не отменял. Лиза, ай-я-яй! Конечно можно погрозить незрелой девочке пальчиком, но это бесполезно. Человек сам кузнец своего будущего, но подставлять людей – это уже не совсем личное. Есть понятие "дал слово". Раз уж с этим плохо, хотелось бы попросить уже не девочку по годам, не назначать никаких встреч со зрителем. Это ведь просто: сначала подумал, потом сделал. Или Монеточке все по....?" – поделилась понятным возмущением Лолита Милявская с корреспондентом "Дни.Ру".Напомним, это уже не первый случай подобного поведения Монеточки – летом интернет-звезда без объяснения причин отказалась от участия в фестивале "Нашествие", в сентябре за полчаса до начала выступления был сорван концерт в столичном клубе Gipsy, в прошлом месяце представители певицы отменили гастроли в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.