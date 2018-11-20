Эксперимент с интеллектуальными камерами наблюдения в столичном метро признан успешным. Система, распознающая лица, помогла задержать несколько десятков опасных преступников, хотя технику тестировали только на трех станциях. Теперь такие камеры будут устанавливать повсеместно.

Эксперимент с интеллектуальными камерами наблюдения в столичном метро признан успешным. Система, распознающая лица, помогла задержать несколько десятков опасных преступников, хотя технику тестировали только на трех станциях. Теперь такие камеры будут устанавливать повсеместно.Нападение на сотрудника службы безопасности метрополитена полицейские раскрыли в считанные минуты. Преступника снимали сразу несколько камер наблюдения: с одного ракурса, другого, третьего. Шансов убежать, затеряться в толпе, избежать наказания теперь нет ни у кого.Мониторами начали оснащать и кабины машиниста. Вагон последнего ночного поезда: явно нетрезвый гражданин подходит к заснувшему пассажиру, забирает его сумку, затем выходит и пересаживается в другой вагон.- Я посмотрел по камерам, он там один сидел. Связался с диспетчером, сообщил информацию, сам сбросил скорость, чтобы сотрудники полиции на станции "Алтуфьево" успели подойти.Еще несколько секунд, и вора задерживают. Он, похоже, и сам не ожидал, что все произойдет так быстро.- Просто шел, сумка лежала, проходил мимо и взял ее. А тут сразу меня задержали.С помощью камер дежурный разговаривает с патрульным, наблюдение ведется с привычной всем информационной стойки. Системы наблюдения беспристрастно фиксируют грабителей в вагонах и карманников на платформах. За пассажирами следят десять тысяч камер."Благодаря такому большому количеству и плотности камер, у нас отсутствуют полностью слепые зоны. Мы можем отследить любого гражданина, его передвижение, пресекать любые незаконные акты, происходящие на станциях и объектах метрополитена", — объясняет Юрий Новоселов, заместитель начальника полиции УВД на Московском метрополитене.Завершается и эксперимент с интеллектуальными камерами, распознающими лица людей. Они помогли задержать десятки рецидивистов, находящихся в федеральном розыске. Система способна распознавать 20 лиц в секунду: возраст, пол, имя, род занятий. С помощью таких камер сейчас каждый день задерживают даже тех, кто не платит алименты. То есть человек еще едет на эскалаторе, а внизу его уже ждут полицейские. Пока столь продвинутые системы контролируют всего три станции, но их число будет постоянно расти."Можно даже по половине лица составить с точностью распознавания до 99,9%. По сути метрополитен — это та система, где не пройдешь мимо камеры, не будучи распознанным", — поясняет Назар Каленский, эксперт по системам безопасности.Как раз сейчас устаревшие аналоговые камеры в метро меняют на современные цифровые и делают это исключительно ночью, чтобы наблюдение за пассажиропотоком не прерывалось ни на секунду.