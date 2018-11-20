Скандальному политику Михаилу Саакашвили могут предъявить новые обвинения. В МВД Грузии изучили аудиозапись, где экс-президент обсуждает со своим дядей убийство известного политика.

Скандальномуполитику Михаилу Саакашвили могут предъявить новые обвинения. В МВД Грузииизучили аудиозапись, где экс-президент обсуждает со своим дядей убийствоизвестного политика.Грузинскиесиловики подтвердили подлинность голосов экс-президента страны МихаилаСаакашвили и его дяди Темура Аласания. На аудиозаписи они обсуждаютубийство председателя правящей партии "Грузинская мечта" БидзиныИванишвили.Записьтелефонного разговора появилась примерно месяц назад на одномиз украинских сайтов. Утверждается, что она была сделана перед последними выборамипрезидента Грузии. На ней родственник Саакашвили говорит о том, что готов заплатитьмиллион тому, кто из снайперской винтовки убьет Иванишвили – основателяправящей партии "Грузинскаямечта".По данным МВДГрузии, сейчас следствие устанавливает лиц, которые распространили этот материал,сообщает РИА Новости. То, что он появился именно в украинском сегменте Сети, неслучайно: в свое время Саакашвили возглавлял Одесскую область.После того, какего с позором выгнали с Украины, он прорвался на территорию страны черезпольскую границу и попытался в конце 2018 года организовать в центре Киева новыймайдан. Но затея провалилась и политика задержали киевские силовики.Происходило этопри весьма комических обстоятельствах: бывший губернатор убегал от полицейскихпо крышам. В этовремя в его киевской квартире проходилобыск. Саакашвили сравнили тогда с Карлсоном без пропеллера.За несколько лет до этого политикпоразил весь мир употреблением в пищу собственного галстука. Это произошло в2008 году, когда Россия провела стремительную военную операцию по принуждениюГрузии к миру.Напомним, что у себя на родине Саакашвили обвиняется в растрате бюджетных средств, злоупотреблении служебным положением и в организации нападения на сотрудника грузинского банка.