20.11.2018

2018-11-20 12:40:52

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (43(9644) от 20 ноября 2018 года).

ЭТА ДАТА СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

В День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, в столичном гарнизоне полиции прошёл цикл мероприятий, посвящённых этой дате и наступавшему профессиональному празднику. Читайте на страницах 2-3.



РАБОТАТЬ С КОМФОРТОМ!

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, мэр Москвы Сергей Собянин, начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов приняли участие в торжественном открытии нового здания УВД по Восточному административному округу столицы. Продолжение на странице 4.



В ТАКОМ ПОЛКУ ЗА ЧЕСТЬ СЛУЖИТЬ!

В 1-м оперативном полку полиции Главного управления МВД России по городу Москве очень яркими и по-настоящему душевными получились торжества, которые были посвящены, образно говоря, главному ведомственному дню. Читайте на странице 4.



ОПЛОТ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА

Парадные расчёты на плацу, артисты на сцене конференц-зала, а среди зрителей — почётные гости подразделения, ветераны службы, полицейские. Традиционно на высоком организационном уровне во 2-м оперативном полку полиции прошло праздничное мероприятие, посвящённое Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Подробности читайте на странице 5.



А КРЕСТИКОМ — НЕ НАДО

Среди семи традиционных экспертиз почерковедческая считается одной из самых сложных. Именно на ней специализируется старший эксперт Экспертно-криминалистического центра УВД по ЗелАО майор полиции Анна РОМАНЮК. Читайте на странице 5.



ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ — ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Фойе начинает заполняться людьми задолго до начала основного действия. Многие приходят сюда не только, чтобы стать зрителями праздничного концерта, но и ради встречи со старыми друзьями, сослуживцами. Двери зала открыты, но туда никто не спешит. Продолжение на страницах 6-7.



ДИНАСТИЯ В ПОГОНАХ

Николай Кабанов пошёл по стопам отца и сестры. Получив юридическое образование в Санкт-Петербургском университете МВД России, сегодня он в звании старшего лейтенанта юстиции проходит службу в Следственном управлении УВД по Зеленоградскому округу Москвы в должности старшего следователя. Читайте на странице 8.



УЧАСТИЕ — ЗНАЧИТ, ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ!

Так считает участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Богородское старший лейтенант полиции Евгений Недобежков. Службу в органах внутренних дел он начал ещё в далёком 2003 году. Всё это время трудился в одном райотделе. Продолжение на странице 8.



ОБРУБИТЬ ЩУПАЛЬЦА ДИФТЕРИИ

Москвич, окончил санитарно-гигиенический факультет Первого Московского государственного медицинского института имени И.М. Сеченова. Был приглашён на работу в Центральную санитарно-эпидемиологическую станцию МПС СССР. Читайте на странице 9.



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СЛУЖБЫ

В конце 1980-х годов в стране дали зелёный свет частному предпринимательству. В то же время контроль над этим сектором экономики был слабым, что способствовало совершению огромного количества экономических правонарушений. Подробности читайте на странице 11.



РЕШИТЕЛЬНОСТЬ И НЕРАВНОДУШИЕ

От имени руководства Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу столицы награждён курсант Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя Дионисий Богатырёв за оказание содействия сотрудникам ОМВД России по району Свиблово в задержании правонарушителя. Читайте на странице 11.



ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ ПОЛИЦИИ

Заместитель командира 2-го оперативного полка полиции по работе с личным составом подполковник полиции Вячеслав Городенко от лица всех сотрудников подразделения поздравил 92-летнего почётного члена Совета ветеранов полка Ивана Арсентьева и вручил ему подарки в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Продолжение на странице 11.



ЗЕБРА, ЛУНТИК И ПДД

Согласитесь, это впечатляет, когда в салон вашего автомобиля, остановленного инспектором ДПС, заглядывает ещё и… зебра. И понимаешь, что это хоть и оригинальный костюм, задачи мероприятия весьма серьёзны. Подробности читайте на странице 12.



ОСВОБОДИЛИ ЗАЛОЖНИЦУ МКАДА

Это произошло ночью. Два инспектора ДПС 9-го СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Алексей Сёмкин и лейтенант полиции Артём Дмитрук заступили на очередное дежурство. Продолжение на странице 12.



БЫТЬ ВЕРНЫМИ ОТЕЧЕСТВУ

В Музее Победы на Поклонной горе состоялось ежегодное мероприятие, посвящённое принятию торжественного обещания курсантами первого курса и клятвы кадетами колледжа полиции. Читайте на странице 13.



АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

В Кадетском корпусе колледжа полиции состоялось торжественное открытие Аллеи Славы в честь сотрудников органов внутренних дел города Москвы, удостоенных звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Продолжение на странице 13.



НАУЧНОЕ ПОДСПОРЬЕ В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

28 июля 1912 года приняли закон о создании в России первого специализированного судебно-экспертного учреждения. Была реорганизована работавшая с 1893 года судебно-фотографическая лаборатория, и 9 декабря 1912-го на её базе открылся Кабинет научно-судебной экспертизы при Прокуроре Санкт-Петербургской Судебной палаты. Подробнее на странице 14.



СВЯТОЙ ХРАМ МОСКОВСКИЙ

(Окончание. Начало в № 42) Заботой о стрелецком храме и верностью традиционным ценностям было продиктовано обращение начальника московской милиции Владимира Пронина к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II о придании Знаменскому храму статуса гарнизонного. Читайте на странице 14.



О ТЕХ, КТО В МУРЕ

В пресс-центре Главного управления МВД России по г. Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая выходу книги известного писателя и журналиста Эрика Котляра «Ореховские» круче «Сицилийских». Подробнее на странице 15.



ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УМЕЛ ЛЕТАТЬ

Американец Боб Бимон вошёл в историю мирового спорта, совершив фантастический прыжок в будущее. Его рекорд 8,9 метра продержался удивительно долго — 23 года. А как олимпийский рекорд он держится 50 лет. Продолжение на странице 15.



НАСТРОЙТЕСЬ НА ПОЗИТИВ — СХОДИТЕ В ТЕАТР

Театр «Единство» на сцене «Москонцерта» на улице Пушечной представил премьеру «Про Федота-стрельца» в постановке Даниила Коробейникова. Это всего лишь четвёртый спектакль в репертуаре молодого театра. Читайте на странице 16.



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