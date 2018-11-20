20 ноября на Троекуровском кладбище столицы простятся с музыкантом Евгеним Осиным. Его уход стал для многих шоком. Но только не для астролога Дарьи Высоцкой. Она давно занимается китайской метафизикой и астрологией, поэтому знает, что в дате и времени рождения человека запрограммирована его судьба, карма.

20 ноября на Троекуровском кладбище столицы простятся с музыкантом Евгеним Осиным. Его уход стал для многих шоком. Но только не для астролога Дарьи Высоцкой. Она давно занимается китайской метафизикой и астрологией, поэтому знает, что в дате и времени рождения человека запрограммирована его судьба, карма."Если мы заглянем в карту Евгения с точки зрения его даты рождения в китайском календаре, то обнаружим что он был рожден в день огня Ян или день солнца, – говорит Дарья Высоцкая. – Часто люди, рожденные в день огня призваны сиять, согревать всех своим теплом, быть видными и заметными. Они отличаются своим великодушием, открытостью,добротой, широтою души. Часто такие люди очень популярны"."Но, как у любого другого человека, у людей огня Ян есть свои недостатки и минусы, – продолжает астролог. – Один из них - импульсивность, возбудимость и непостоянство. В дате рождения Евгения находят отражение сочетание столь редких талантов: человек одновременно способен писать стихи и тексты, делать и творить что-то оригинальное поскольку в карте есть символы необычных знаний, того что перед нами креативщик, нестандартный человек. Это его "янское" дерево в году рождения. Люди изначально могут смотреть на него и думать: "Какой необычный человек! Какая интересная песня! Вот это история!"Почему же эта яркая личность не смогла справиться с трудностями и этот 2018 год стал для артиста последним годом жизни? Высоцкая нашла ответ. "Этот года потенциально был для него опасным для Осина, – уверена Дарья. – Во-первых, год 2018 – это год земляной собаки, год который является противоположным по полярности году рождения Евгения – он рожден 4 октября 1964 года в год дракона. Энергия года рождения идет против его года рождения, год потенциально несет большие глобальные перемены, изменения, Вы как будто идете против сильного ветра в такой год, и, конечно же, в такой год есть риск обострения всех хронических заболеваний даже у здоровых людей, то есть провоцировать свой организм в такой год, испытывать судьбу не стоит"."Получается, что год собаки столкнулся с драконом – его года рождения, а хозяин этого года собака не жалует его дракона, – заключила Дарья. – Такие годы, как правило, очень судьбоносные. И, что самое важное , в октябре 2018 года мы попрощались с элементом огня, в год собаки и месяц собаки огонь уходит с горизонта, солнце уже совсем не греет. Период в который мы вступаем на долгие несколько лет – с 2018 года по 2025 год – будет обусловлен отсутствием огня. Для людей слабого огня, таких как Евгений Осин, отсутствие его крайне критично и опасно. Человек просто погас как только наступил месяц Сильной Воды и холодный зимний период".