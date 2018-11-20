В Германии
переживают по поводу брекзита. Ангела Меркель надеется, что развод Британии с
Евросоюзом пройдет без эксцессов.
В Германии
переживают по поводу брекзита. Ангела Меркель надеется, что развод Британии с
Евросоюзом пройдет без эксцессов.
В Германии
хотели бы добиться организованного выхода Великобритании из ЕС
и хороших отношений с Лондоном в будущем, заявила канцлер ФРГ
Ангела Меркель. Ранее она отмечала, что отсутствие соглашения с Британией
было бы наихудшим вариантом, и об этой альтернативе нужно помнить.
Интересно, что надежды
на нормальные отношения с Лондоном после брекзита возлагает по сути "хромая
утка" – так называют политиков, которые досиживают во власти последние дни.
Меркель не так давно заявила, что больше не будет участвовать в выборах и скоро
уйдет на покой.
Да и Терезе
Мэй, к которой она заочно обращалась, судя по всему, осталось недолго. В
парламенте зреет недовольство проводимой премьер-министром Британии политикой. Противники
Мэй заручились необходимой поддержкой, чтобы начать процедуру отстранения главы
кабмина от должности.
Что касается
отношений между двумя женщинами-политиками, то недавно Тереза Мэй попала в громкий скандал, в котором
оказалась замешана канцлер Германии. Ангела
Меркель демонстративно отказалась здороваться с премьер-министром
Великобритании.
Произошло это
на полях неформального саммита ЕС в австрийском Зальцбурге. Мэй протянула руку
Меркель, однако канцлер ФРГ проигнорировала жест коллеги и направилась к
стоящей неподалеку президенту Литвы Дале Грибаускайте. Возможно, что
именно так Меркель выказала недовольство политикой Мэй и выходом Соединенного
Королевства из Евросоюза.