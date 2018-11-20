В Германии переживают по поводу брекзита. Ангела Меркель надеется, что развод Британии с Евросоюзом пройдет без эксцессов.

В Германиипереживают по поводу брекзита. Ангела Меркель надеется, что развод Британии сЕвросоюзом пройдет без эксцессов.В Германиихотели бы добиться организованного выхода Великобритании из ЕСи хороших отношений с Лондоном в будущем, заявила канцлер ФРГАнгела Меркель. Ранее она отмечала, что отсутствие соглашения с Британиейбыло бы наихудшим вариантом, и об этой альтернативе нужно помнить.Интересно, что надеждына нормальные отношения с Лондоном после брекзита возлагает по сути "хромаяутка" – так называют политиков, которые досиживают во власти последние дни.Меркель не так давно заявила, что больше не будет участвовать в выборах и скороуйдет на покой.Да и ТерезеМэй, к которой она заочно обращалась, судя по всему, осталось недолго. Впарламенте зреет недовольство проводимой премьер-министром Британии политикой. ПротивникиМэй заручились необходимой поддержкой, чтобы начать процедуру отстранения главыкабмина от должности.Что касаетсяотношений между двумя женщинами-политиками, то недавно Тереза Мэй попала в громкий скандал, в которомоказалась замешана канцлер Германии. АнгелаМеркель демонстративно отказалась здороваться с премьер-министромВеликобритании.Произошло этона полях неформального саммита ЕС в австрийском Зальцбурге. Мэй протянула рукуМеркель, однако канцлер ФРГ проигнорировала жест коллеги и направилась кстоящей неподалеку президенту Литвы Дале Грибаускайте. Возможно, чтоименно так Меркель выказала недовольство политикой Мэй и выходом СоединенногоКоролевства из Евросоюза.