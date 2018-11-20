Певица Азиза стала очередным звездным гостем ток-шоу Бориса Корчевникова Судьба человека. Женщина вспомнила жуткий день смерти ее коллеги, певца Игоря Талькова, выстрел в которого уничтожил ее карьеру и жизнь нерожденного ребенка.

Певица Азиза стала очередным звездным гостем ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Женщина вспомнила жуткий день смерти ее коллеги, певца Игоря Талькова, выстрел в которого уничтожил ее карьеру и жизнь нерожденного ребенка.Впервые Азиза предстала на публике в качестве певицы в 1988 году на музыкальном конкурсе в Юрмале. Тогда она впервые во всем СССР исполнила рэп на узбекском языке, считает сама Азиза. Но прославила ее песня "Милый мой, твоя улыбка". Казалось, артистку ждала головокружительная карьера, но все перечеркнуло убийство Игоря Талькова в 1991 году.Злосчастный выстрел случился за несколько минут до того, как Игорь Тальков должен был выйти на сцену, в момент потасовки охранников Талькова с другом Азизы Игорем Малаховым, от которого она ждала ребенка. "Игорь Малахов никогда не был моим охранником, он был моим любимым человеком. Просто его так оформили как телохранителя, чтобы вместе поехать на отдых. Он не был связан с криминалом. Через три месяца я собиралась за него замуж, уже была беременна от него. Но 6 октября, после всей этой трагедии, я потеряла ребенка", – рассказала Азиза.Интересно, что у артистки и Игоря Талькова были хорошие отношения, поэтому Азиза полагает, что в тот момент его кто-то настроил против нее. "Я даже предположить не могла, что начнется что-то подобное. Я сидела в столовой, пила чай, вдруг слышим щелчки, крики. Выбежала и увидела. что Игорь лежит, драка, я стала его закрывать собой, чтобы его не били по голове. Я увидела, что в руках у Валеры, директора Талькова, в руках пистолет Малахова. Я побежала за Валерой, он засунул пистолет в бочок унитаза", – восстановила события того дня певица.В суете Игорь Малахов куда-то исчез, а так как оружие принадлежало ему, то в случившемся и обвинили его. "Я увидела у себя пол головы седых волос, думала, такое только в кино возможно. А потом узнала у врача, что потеряла ребенка. Я подумала, что я в этот день умерла. Если бы не моя мама тогда, я бы сошла с ума после всего этого", – призналась артистка.После смерти Игоря Талькова против Азизы выступили многие представители шоу-бизнеса. "Травля началась сразу, коллеги-артисты разделились. Тогда Кобзон мне предложил уехать в Америку, но там я не смогла пробыть и два месяца. Вернулась на родину", – сказала Азиза.Она так и не смогла больше родить, но зато стала крестной матерью внука Игоря Талькова. А не так давно снова начала покорять шоу-бизнес.