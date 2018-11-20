Супруги Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова из Санкт-Петербурга, погибшие 16 ноября в аварии во время свадебного путешествия по Доминиканской Республике, вели интересную, насыщенную жизнь. Девушка делилась впечатлениями и событиями на своей странице в Instagram.

Супруги Дмитрий Онышкевич и Александра Помеловаиз Санкт-Петербурга, погибшие 16 ноября в аварии во время свадебногопутешествия по Доминиканской Республике, вели интересную, насыщенную жизнь. Девушкаделилась впечатлениями и событиями на своей странице в Instagram.Судя по аккаунту Александры, ребята очень обожалипутешествовать. "О животных. Олюбви. путешествиях с собакой", – гласит описание микроблога девушки.Незадолго до трагедиироссиянка показала фолловерам снимки из Доминиканы. "Вот бы были в Питере такие дворы. Наверное, всебыли бы счастливы. Это дворик нашей плазы, где мы снимаем апартаменты", -написала Саша под снимком из жаркой страны.Прогулки на велосипедах, пикники с палаткой, встречи сдрузьями… Но главное для ребят было находиться вместе. На многих снимкахвлюбленные позируют вдвоем.Саша и Дима трогательно любили животных. На прогулкичасто брали свою собаку.А еще Александра явно питала нежные чувства к кошкам –у нее большое количество фотографий с "мурзиками". Каждый пост с ними девушкасопровождала трогательными комментариями.Молодые, жизнерадостные, полные сил и надежд россиянеушли из жизни. Но о них осталась память у их родных и друзей, которым хочется выразитьглубокие соболезнования.Как писали "Дни.ру", трагедияпроизошла недалеко от города Санто-Доминго, куда пара возвращалась послепрогулки по Пуэрто-Плата, где они хотели посмотреть на статую Иисуса.Молодожены ехали по серпантину. В какой-то момент Дмитрий не смог справиться суправлением и въехал в железное ограждение.