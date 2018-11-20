Супруги Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова
из Санкт-Петербурга, погибшие 16 ноября в аварии во время свадебного
путешествия по Доминиканской Республике, вели интересную, насыщенную жизнь. Девушка
делилась впечатлениями и событиями на своей странице в Instagram.
Супруги Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова
из Санкт-Петербурга, погибшие 16 ноября в аварии во время свадебного
путешествия по Доминиканской Республике, вели интересную, насыщенную жизнь. Девушка
делилась впечатлениями и событиями на своей странице в Instagram.
Судя по аккаунту Александры, ребята очень обожали
путешествовать. "О животных. О
любви. путешествиях с собакой", – гласит описание микроблога девушки.
Незадолго до трагедии
россиянка показала фолловерам снимки из Доминиканы. "Вот бы были в Питере такие дворы. Наверное, все
были бы счастливы. Это дворик нашей плазы, где мы снимаем апартаменты", -
написала Саша под снимком из жаркой страны.
Прогулки на велосипедах, пикники с палаткой, встречи с
друзьями… Но главное для ребят было находиться вместе. На многих снимках
влюбленные позируют вдвоем.
Саша и Дима трогательно любили животных. На прогулки
часто брали свою собаку.
А еще Александра явно питала нежные чувства к кошкам –
у нее большое количество фотографий с "мурзиками". Каждый пост с ними девушка
сопровождала трогательными комментариями.
Молодые, жизнерадостные, полные сил и надежд россияне
ушли из жизни. Но о них осталась память у их родных и друзей, которым хочется выразить
глубокие соболезнования.
Как писали "Дни.ру", трагедия
произошла недалеко от города Санто-Доминго, куда пара возвращалась после
прогулки по Пуэрто-Плата, где они хотели посмотреть на статую Иисуса.
Молодожены ехали по серпантину. В какой-то момент Дмитрий не смог справиться с
управлением и въехал в железное ограждение.