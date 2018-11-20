По мнению фанатов, Меган Маркл никак не может найти свой стиль. Товарка Кейт Миддлтон, которая ожидает своего первого ребенка, стала настоящей головной болью для стилистов королевского двора, полагают пользователи Сети.

По мнению фанатов, Меган Маркл никак не может найти свой стиль. Товарка Кейт Миддлтон, которая ожидает своего первого ребенка, стала настоящей головной болью для стилистов королевского двора, полагают пользователи Сети.Действительно, Меган Маркл "трудный пассажир" для людей, одевающих членов королевской семьи. Для каждого из них придуман свой, определенный образ, от которого те не отступают в течение многих лет.По мнению большинства фанатов, той же Кейт Миддлтон, не так давно ставшей супругой принца Уильяма, довольно быстро нашли стиль: классические однотонные платья длиной чуть ниже колен, сидящие по фигуре, с юбкой "полусолнце" или "солнце". А ведь Кейт не отличается выдающимися физическими данными. По мнению заинтересованной общественности, Кейт слишком худа, у нее нет ни аппетитной груди, ни привлекательного зада. Единственное спасение – тонкая талия и обворожительная улыбка на лице с правильными чертами.А вот с ее товаркой Меган Маркл, американской актрисой, сумевшей очаровать и женить на себе принца Гарри, стилисты мучаются на протяжении нескольких месяцев. 37-летняя артистка тоже не отличается выпуклостями фигуры, но ситуация ухудшается тем, что у Меган нет талии. А после того, как она забеременела, то, как выразились пользователи Сети, и вовсе стала "тумбочкой".Лишний раз это мнение подтвердили свежие фото Маркл с прошедшего на днях концерта Royal Variety Performance в театре Палладиум в Лондоне. На мероприятие Меган пожаловала в черно-белом топе, расшитом пайетками, и черной юбке в пол. Интересно, что она вышла из автомобиля и прошла до здания, даже не облачившись в теплую одежду, а ведь на улице было холодно.Это обстоятельство, вкупе с нарядом, вызвало недоумение у фанатов. "Даже если на машине, все равное легко оделась", "смело она, судя по закутанному народу перед входом, там совсем нежарко, зачем рисковать? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Парикмахер ее явно филонит. может конечно волосы сложные и никто с ними справиться не может", "очень странный наряд! !! в Лондоне что сейчас тепло? да и не красит он ее совершенно! ММ стала совсем квадратной и платье это подчеркивает. зачем ей выпускают эти сопли на лицо? это типа секси и романтично?" – задались риторическими вопросами встревоженные фанаты.