Голливудская актриса Анджелина Джоли переживает финансовые трудности и теперь надеется, что ее пригласят сняться в новом блокбастере. О непростой ситуации в жизни звезды рассказал источник, пожелавший не раскрывать свое имя.

Голливудская актриса Анджелина Джоли переживает финансовые трудности и теперь надеется, что ее пригласят сняться в новом блокбастере. О непростой ситуации в жизни звезды рассказал источник, пожелавший не раскрывать свое имя.Джоли ждет, когда работа над картиной "Малефисента 2" будет закончена, чтобы наконец-то получить гонорар в размере 25 миллионов долларов. Ранее звезда приняла решение на время приостановить свою актерскую карьеру для того, чтобы заняться режиссурой. Очевидно, это было не самой лучшей идеей. Теперь Анджелина осталась без достойных средств к существованию."Участие в съемках фильма "Малефисента 2" является ее первой ролью в блокбастере за пять лет и сейчас она находится в поиске нового серьезного проекта. Ей пора вернуться к работе, потому что сейчас она не может позволить своей семье жить также хорошо, как раньше", – рассказал источник.Звезда поняла, что ее мечта самостоятельно снимать фильмы не позволит ей и дальше вести роскошную жизнь. "Режиссура всегда была ее страстью, но все ее недавние проекты собрали всего пару миллионов. Актерская карьера – это главное дело ее жизни. Она об этом прекрасно знает, так что она продолжит этим заниматься", – передает его слова RadarOnline.com.Напомним, что в 2016 году Анджелина Джоли подала заявление о расторжении брака с актером Брэдом Питтом. В качестве причины развода она указала разногласия в методах воспитания детей и алкогольную зависимость супруга. Процесс длится по сей день. Причиной тому стал вопрос об опеке. Сейчас Джоли пытается получить опеку над детьми, актер предлагает поделить ее пополам.Недавно их сын Мэддокс Джоли-Питт устал от вечных скандалов в семье и решил на время уехать в Южную Корею, чтобы учиться в сеульском колледже. Известно, что Анджелина не только поддержала его в этом решении, но и уже посетила вместе с ним новое учебное заведение.Что касается Брэда, то он был очень подавлен, когда узнал новость. "Он пытался восстановить отношения с Мэддоксом после развода с Энджи. Но его ребенок всегда слушал только мать. Сын больше не мог терпеть скандалы в семье, поэтому решил уехать", – сообщил анонимный источник.