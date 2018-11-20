Президент Незалежной Петр Порошенко рвется получить томос об автокефалии (независимости) для украинской церкви. Политика главы государства в этом вопросе устраивает далеко не всех религиозных деятелей. Так, Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своем видеообращении назвал украинского лидера гонителем церкви.

Президент Незалежной Петр Порошенко рвется получить томособ автокефалии (независимости) для украинской церкви. Политика главыгосударства в этом вопросе устраивает далеко не всех религиозныхдеятелей. Так, Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своемвидеообращении назвал украинского лидера гонителем церкви.По словам Луки, его вызвали на допросв Службу безопасности Украины (СБУ) во время пикета у епархии, гдесторонники предоставления независимости украинской церкви выкрикивалиоскорбительные лозунги в адрес сторонником УПЦ Московского патриархата.Онотметил, что 82 архиерея четко высказали свое отрицательное отношение кполитике Порошенко в этом вопросе. По словам священнослужителя, люди,которые усугубляют церковный раскол в Незалежной делают это "по чьей-то команде и заражены страшным грехом".Напомним, ранее константинопольский партриарх Варфоломей принял решение предоставить томособ автокефалии украинской церкви. На прошлой неделе Петр Порошенкопровел переговоры с тремя иерархами УПЦ. Встреча проходила в закрытомрежиме в Украинском доме в Киеве, ранее бывшем филиалом Центральногомузея Ленина.Представителиканонического украинского православия, связанные с Московскимпатриархатом, идти на переговоры отказались. Как сообщил один изархиереев, у Порошенко состоялся непростой разговор с главойканонической УПЦ митрополитом Онуфрием. По словам очевидцем, украинскийлидер закатил истерику и кричал, требуя, чтобы Онуфрий явился вУкраинский дом и "пошел на попятную" в вопросе автокефалии.В настоящее время в Незалежной существуют несколько церквей. Украинская Московского патриархата,неканоническая Украинская Киевского патриархата и Украинскаяавтокефальная православная церковь. 22 ноября состоится собор, целькоторого – создать единую украинскую церковь. Ожидается, что тогда же Незалежная получит томос об автокефалии.