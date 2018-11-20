Президент Незалежной Петр Порошенко рвется получить томос
об автокефалии (независимости) для украинской церкви. Политика главы
государства в этом вопросе устраивает далеко не всех религиозных
деятелей. Так, Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своем
видеообращении назвал украинского лидера гонителем церкви.
Президент Незалежной Петр Порошенко рвется получить томос
об автокефалии (независимости) для украинской церкви. Политика главы
государства в этом вопросе устраивает далеко не всех религиозных
деятелей. Так, Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своем
видеообращении назвал украинского лидера гонителем церкви.
По словам Луки, его вызвали на допрос
в Службу безопасности Украины (СБУ) во время пикета у епархии, где
сторонники предоставления независимости украинской церкви выкрикивали
оскорбительные лозунги в адрес сторонником УПЦ Московского патриархата.
Он
отметил, что 82 архиерея четко высказали свое отрицательное отношение к
политике Порошенко в этом вопросе. По словам священнослужителя, люди,
которые усугубляют церковный раскол в Незалежной делают это "по чьей-то команде и заражены страшным грехом".
Напомним, ранее константинопольский партриарх Варфоломей принял решение предоставить томос
об автокефалии украинской церкви. На прошлой неделе Петр Порошенко
провел переговоры с тремя иерархами УПЦ. Встреча проходила в закрытом
режиме в Украинском доме в Киеве, ранее бывшем филиалом Центрального
музея Ленина.
Представители
канонического украинского православия, связанные с Московским
патриархатом, идти на переговоры отказались. Как сообщил один из
архиереев, у Порошенко состоялся непростой разговор с главой
канонической УПЦ митрополитом Онуфрием. По словам очевидцем, украинский
лидер закатил истерику и кричал, требуя, чтобы Онуфрий явился в
Украинский дом и "пошел на попятную" в вопросе автокефалии.
В настоящее время в Незалежной существуют несколько церквей. Украинская Московского патриархата,
неканоническая Украинская Киевского патриархата и Украинская
автокефальная православная церковь. 22 ноября состоится собор, цель
которого – создать единую украинскую церковь. Ожидается, что тогда же Незалежная получит томос об автокефалии.