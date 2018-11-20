Очередную годовщину Евромайдана на Украине, как всегда, встречают с огоньком. В регионах зреют газовые бунты: люди обвиняют команду Порошенко в холодоморе. Похоже, что кроме запуска деструктивных процессов, майдан больше ничего не принес украинцам.

Очередную годовщину Евромайдана на Украине, как всегда, встречают с огоньком. В регионахзреют газовые бунты: люди обвиняют команду Порошенко в холодоморе. Похоже, чтокроме запуска деструктивных процессов, майдан больше ничего не принесукраинцам.Пятьлет назад, 21 ноября в центре Киева начались события, известные под брендомЕвромайдан. Граждане Незалежной очень хотели слиться в экстазе с Европой, имказалось, что для полноценного счастья не хватает именно этого.Нопришедшие на волне кровавых событий политики-националисты почему-то повели свойнарод не в Европу, а в Каменный век. Для начала своими же действиями онибездарно расстались с Крымом и Донбассом, а затем на волне народнойпсевдоосвободительной волны повели страну семимильными шагами к разрушению.Вместотого, чтобы поднимать экономику, они зачем-то влезли в кредитную кабалу кМеждународному валютному фонду. Пообещав жаждущим наживы дельцам этойорганизации выполнять все их условия, Порошенко и его команда взвинтили цены нагаз и коммуналку, но при этом забыли поднять людям пенсии и зарплаты. Денежкиже МВФ ушлые политики попросту разворовали, оставив свой народ один на один с неподъемнымитарифами.Завоеванияв области сближения с Европой ушли за эти пять лет на второй план. Нищимукраинцам абсолютно не нужен безвизовый режим со странами Старого Света, имбанально не на что туда ездить. А работать там соглашение с Брюсселем не разрешает.Остается смириться с тяжкой долей победителей майдана и продолжать выживать вусловиях, в которые загнал свой народ президент.Таккогда-то смирились со своей участью жители балтийских стран и Молдавии, властикоторых тоже пытались ориентировать экономику в сторону Европы. Чуда неполучилось – евроориентация провалилась и там. Правда, за последний год Украинеудалось обогнать Молдавию и завоевать титул самой бедной страны Европы.Сегодня уже никто из здравомыслящих людей не будет спорить стем, что события на майдане привели Украину к распаду страны, уничтожениюэкономики и к глубокому кризису. За последнюю неделю на Украине наметиласьвполне осязаемая перспектива нового майдана.Так было и ровно год назад. Тогда лавры победителя борца срежимом безуспешно хотел получить скандалист Михаил Саакашвили. Он бегал покрышам от полиции, установил палатку в центре Киева и приготовил покрышки. Ночто-то пошло не так и экс-президент Грузии, прославившийся когда-то поеданием собственногогалстука, был вынужден с позором ретироваться с Украины.Сегодняконкретного лидера у протестующих пока нет, но вспышки массового недовольствавозникают практически во всех областях страны. Причем, где-то в ход уже идут горящиепокрышки, как символ стремления в Европу.Взлетевшиес 1 ноября до небес тарифы на газ – это еще не самое страшное. В несколькихкрупных городах Незалежной до сих пор нет отопления. Люди замерзают в КривомРоге, Херсоне, Северодонецке…Символомсопротивления стал районный центр Смела в Черкасской области. Почти все 70тысяч его жителей вышли на улицы и требуют от властей срочно включитьотопление. За три дня до годовщины Евромайдана возмущенные горожане перекрыли двестратегические автодороги. Из-за отсутствия тепла в городе отменены занятия вшколах, закрыты детские сады, а пациентов больниц распускают по домам.Странаможет стать банкротом еще до мартовских президентских выборов, пророчатэксперты. Всего же в течение ближайших пяти лет Киеву предстоит отдать МВФ подолговым обязательствам почти 33 миллиарда долларов. Налицо приближающийсядефолт, но, что еще страшнее – полная политическая дезинтеграция и новыймайдан.Вотв таких условиях украинцы встречают пятую годовщину своей очередной революции. Сколькоих еще будет в истории Украины – ответ на этот вопрос снова витает впропитанном дымом от покрышек воздухе. Граждане страны с надеждой ждут выборовв марте 2019 года, но, судя по предварительному списку кандидатов, стабильностьпридет на Украину нескоро.