Очередную годовщину Евромайдана на Украине, как всегда, встречают с огоньком. В регионах
зреют газовые бунты: люди обвиняют команду Порошенко в холодоморе. Похоже, что
кроме запуска деструктивных процессов, майдан больше ничего не принес
украинцам.
Очередную годовщину Евромайдана на Украине, как всегда, встречают с огоньком. В регионах
зреют газовые бунты: люди обвиняют команду Порошенко в холодоморе. Похоже, что
кроме запуска деструктивных процессов, майдан больше ничего не принес
украинцам.
Пять
лет назад, 21 ноября в центре Киева начались события, известные под брендом
Евромайдан. Граждане Незалежной очень хотели слиться в экстазе с Европой, им
казалось, что для полноценного счастья не хватает именно этого.
Но
пришедшие на волне кровавых событий политики-националисты почему-то повели свой
народ не в Европу, а в Каменный век. Для начала своими же действиями они
бездарно расстались с Крымом и Донбассом, а затем на волне народной
псевдоосвободительной волны повели страну семимильными шагами к разрушению.
Вместо
того, чтобы поднимать экономику, они зачем-то влезли в кредитную кабалу к
Международному валютному фонду. Пообещав жаждущим наживы дельцам этой
организации выполнять все их условия, Порошенко и его команда взвинтили цены на
газ и коммуналку, но при этом забыли поднять людям пенсии и зарплаты. Денежки
же МВФ ушлые политики попросту разворовали, оставив свой народ один на один с неподъемными
тарифами.
Завоевания
в области сближения с Европой ушли за эти пять лет на второй план. Нищим
украинцам абсолютно не нужен безвизовый режим со странами Старого Света, им
банально не на что туда ездить. А работать там соглашение с Брюсселем не разрешает.
Остается смириться с тяжкой долей победителей майдана и продолжать выживать в
условиях, в которые загнал свой народ президент.
Так
когда-то смирились со своей участью жители балтийских стран и Молдавии, власти
которых тоже пытались ориентировать экономику в сторону Европы. Чуда не
получилось – евроориентация провалилась и там. Правда, за последний год Украине
удалось обогнать Молдавию и завоевать титул самой бедной страны Европы.
Сегодня уже никто из здравомыслящих людей не будет спорить с
тем, что события на майдане привели Украину к распаду страны, уничтожению
экономики и к глубокому кризису. За последнюю неделю на Украине наметилась
вполне осязаемая перспектива нового майдана.
Так было и ровно год назад. Тогда лавры победителя борца с
режимом безуспешно хотел получить скандалист Михаил Саакашвили. Он бегал по
крышам от полиции, установил палатку в центре Киева и приготовил покрышки. Но
что-то пошло не так и экс-президент Грузии, прославившийся когда-то поеданием собственного
галстука, был вынужден с позором ретироваться с Украины.
Сегодня
конкретного лидера у протестующих пока нет, но вспышки массового недовольства
возникают практически во всех областях страны. Причем, где-то в ход уже идут горящие
покрышки, как символ стремления в Европу.
Взлетевшие
с 1 ноября до небес тарифы на газ – это еще не самое страшное. В нескольких
крупных городах Незалежной до сих пор нет отопления. Люди замерзают в Кривом
Роге, Херсоне, Северодонецке…
Символом
сопротивления стал районный центр Смела в Черкасской области. Почти все 70
тысяч его жителей вышли на улицы и требуют от властей срочно включить
отопление. За три дня до годовщины Евромайдана возмущенные горожане перекрыли две
стратегические автодороги. Из-за отсутствия тепла в городе отменены занятия в
школах, закрыты детские сады, а пациентов больниц распускают по домам.
Страна
может стать банкротом еще до мартовских президентских выборов, пророчат
эксперты. Всего же в течение ближайших пяти лет Киеву предстоит отдать МВФ по
долговым обязательствам почти 33 миллиарда долларов. Налицо приближающийся
дефолт, но, что еще страшнее – полная политическая дезинтеграция и новый
майдан.
Вот
в таких условиях украинцы встречают пятую годовщину своей очередной революции. Сколько
их еще будет в истории Украины – ответ на этот вопрос снова витает в
пропитанном дымом от покрышек воздухе. Граждане страны с надеждой ждут выборов
в марте 2019 года, но, судя по предварительному списку кандидатов, стабильность
придет на Украину нескоро.