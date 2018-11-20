Вслед за отсутствием тепла в батареях украинцев ждут дефицит воды и проблемы с канализацией. Предоставление услуг централизованного водоснабжения и водоотведения может оказаться под угрозой из-за отсутствия денег на восстановление изношенного хозяйства.

Вслед заотсутствием тепла в батареях украинцев ждут дефицит воды и проблемы с канализацией. Предоставление услугцентрализованного водоснабжения и водоотведения может оказатьсяпод угрозой из-за отсутствия денег на восстановление изношенного хозяйства.Тревогу забилив ассоциация "Укрводоканалэкология". Там утверждают, что, если не принятьсрочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационногохозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозупредоставление в Украине услуг централизованного водоснабженияи водоотведения. Говоря простым языком, украинцы скоро останутся без воды и нормально функционирующей канализации.По данным изрегионов, износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения встране превышает 50%. В последнее время значительно увеличилось количествоаварий, пишет РИА Новости.Для заменыстарых труб и оборудования по всей стране нужно 40 миллиардов долларов. "Укрводоканалэкология"обратилась с официальным письмом к председателю Рады Андрею Парубию. Организацияпросит не допустить доведения до коллапсаводопроводно-канализационной отрасли.С приходомхолодов на Украине выяснилось, что подготовка к отопительному сезону провалена.В крупных городах ледяные батарей в жилом секторе, на предприятиях, в школах ибольницах. Люди от отчаяния перекрывают автодороги, жгут покрышки и самовольнозапускают газовые котельные.Символомсопротивления граждан стал районный центр Смела в Черкасской области. Почти все70 тысяч его жителей вышли на улицы и требуют от властей срочно включитьотопление. Накануне, 19 ноября, возмущенные горожане перекрыли двестратегические трассы. Действия властей граждане называют не иначе какхолодомор.