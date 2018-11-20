Вслед за
отсутствием тепла в батареях украинцев ждут дефицит воды и проблемы с канализацией. Предоставление услуг
централизованного водоснабжения и водоотведения может оказаться
под угрозой из-за отсутствия денег на восстановление изношенного хозяйства.
Вслед за
отсутствием тепла в батареях украинцев ждут дефицит воды и проблемы с канализацией. Предоставление услуг
централизованного водоснабжения и водоотведения может оказаться
под угрозой из-за отсутствия денег на восстановление изношенного хозяйства.
Тревогу забили
в ассоциация "Укрводоканалэкология". Там утверждают, что, если не принять
срочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационного
хозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу
предоставление в Украине услуг централизованного водоснабжения
и водоотведения. Говоря простым языком, украинцы скоро останутся без воды и нормально функционирующей канализации.
По данным из
регионов, износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения в
стране превышает 50%. В последнее время значительно увеличилось количество
аварий, пишет РИА Новости.
Для замены
старых труб и оборудования по всей стране нужно 40 миллиардов долларов. "Укрводоканалэкология"
обратилась с официальным письмом к председателю Рады Андрею Парубию. Организация
просит не допустить доведения до коллапса
водопроводно-канализационной отрасли.
С приходом
холодов на Украине выяснилось, что подготовка к отопительному сезону провалена.
В крупных городах ледяные батарей в жилом секторе, на предприятиях, в школах и
больницах. Люди от отчаяния перекрывают автодороги, жгут покрышки и самовольно
запускают газовые котельные.
Символом
сопротивления граждан стал районный центр Смела в Черкасской области. Почти все
70 тысяч его жителей вышли на улицы и требуют от властей срочно включить
отопление. Накануне, 19 ноября, возмущенные горожане перекрыли две
стратегические трассы. Действия властей граждане называют не иначе как
холодомор.