В концертном зале Зарядье 29 ноября и 1 декабря выступит звезда мировой оперной сцены из США Джойс ДиДонато. К ее золотому голосу прилагаются потрясающий актерский талант и абсолютно феноменальная техника, позволяющая ей с непостижимой легкостью выводить умопомрачительно сложные фиоритуры.

В концертном зале "Зарядье" 29 ноября и 1 декабря выступит звезда мировой оперной сцены из США Джойс ДиДонато.Голос Джойс ДиДонато, обладательницы премии "Грэмми", пресса назвала "золотом высшей пробы". К этому золотому голосу прилагаются потрясающий актерский талант и абсолютно феноменальная техника, позволяющая ей с непостижимой легкостью выводить умопомрачительно сложные фиоритуры.Конек Джойс ДиДонато – музыка Генделя, Глюка, Моцарта, Россини. Но концерт на сцене Большого зала "Зарядья" – это не просто вечер барочной музыки. Джойс ДиДонато предлагает абсолютно новую форму, в которой традиции академического исполнительства соединяются с приемами современного шоу-бизнеса. На результат работает все: танцы, свет, декорации и костюмы, созданные знаменитым британским дизайнером Вивьен Вествуд.Проект Джойс ДиДонато In War & Peace: Harmony Through Music ("В войне и мире: к гармонии через музыку") – это попытка с помощью музыки Генделя и Перселла найти ответ на вопрос: "Где заканчивается мир, и где начинается война?".Первая часть концерта – "Война", вторая – "Мир". Проект In War & Peace: Harmony Through Music уже завоевал признание публики в разных странах мира. Аудиозапись проекта Джойс ДиДонато с участием барочного оркестра Il Pomo d’Oro (Италия) под управлением дирижера Максима Емельянычева, новой звезды мировой музыкальной сцены, получила премию Echo Klassik в 2017 году.Начало концертов – в 19:00, 29 ноября и 1 декабря, КЗ "Зарядье".