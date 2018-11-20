Дорожные рабочие демонтировали светофор на подъезде к микрорайону

Дорожные рабочие демонтировали светофор на подъезде к микрорайонуЖители Веризино готовы бунтовать. Дорожные рабочие демонтировали светофор на подъезде к микрорайону. Теперь людям приходится стоять в огромной пробке у «Самохвала», чтобы проехать к своему дому.Председатель ТСН «Семья» Алла Панкратова рассказала нашим коллегам из «», что в час пик они тратят в пробках больше часа, чтобы просто оказаться в своем микрорайоне.Светофор на повороте в Веризино был установлен временно, чтобы не было заторов во время капитального ремонта на участке с 10-го по 21-й километр. Работы завершены, светофор убрали, однако жители остались недовольны.ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» опубликовало официальное заявление, в котором говорится, что мэрия не предоставила необходимый пакет документов по разработке проекта заезда в Веризино в районе «Ивановских мануфактур». Также дорожники сообщили, что 21 ноября в филиале ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» в Ногинске пройдет совещание по вопросу решения дорожных проблем микрорайона Веризино. После него они обещали сообщить о принятых решениях.У владимирской администрации своя позиция. Начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович рассказал, что светофор убрали без ведома мэрии:«У нас были гарантии, что светофор останется на этом месте, как минимум до конца следующего года. Но по каким-то причинам дирекция дороги, которая ведет надзор за ремонтом трассы, видимо, просто забыла об этих договоренностях».