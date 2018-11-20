Известный шведский футболист Златан Ибрагимовчи, который играет в чемпионате американской MLS за Лос-Анджелес Гэлакси, все ближе к возвращению в Европу. Агент игрока Мино Райола почти договорился с итальянским Миланом.

Известный шведский футболист Златан Ибрагимовчи, который играет в чемпионате американской MLS за "Лос-Анджелес Гэлакси", все ближе к возвращению в Европу. Агент игрока Мино Райола почти договорился с итальянским "Миланом".Швед, которому исполнилось 37 лет, ранее не раз говорил, что имеет много предложений от самых разных клубов, но готов вернуться в Старый Свет только ради того, чтобы снова надеть футболку "россонери". И вот La Gazzetta dello Sport сообщает, что сторонам почти удалось договориться.Ранее Ибрагимович "продавливал" полуторагодичный контракт, но "Милан" очень хотел, чтобы швед доиграл нынешний сезон и, в случае удачного входа в команду, предусматривал возможность продления соглашения. Как оказалось, дело было в гонораре: за 2 млн евро Златан согласился на условия итальянской команды.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Райола провел переговоры с техническим директором "Милана" Леонардо и вскоре стали известны условия потенциальной сделки: швед подпишет с "россонери" контракт на полгода с возможностью продления еще на сезон.