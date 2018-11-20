32-летняя Елена Веснина родила дочку. О радостном событии олимпийская чемпионка рассказала на своей странице в Instagram.

32-летняя Елена Веснина родила дочку. Орадостном событии олимпийская чемпионка рассказала на своей странице в Instagram."Самый счастливый день в нашей жизни. Доча,мы так тебя ждали", – написала Веснина в своем микроблоге. Теннисисткаопубликовала трогательное фото с новорожденной малышкой.На снимке спортсменка счастливоулыбается, а ее дочка лежит на ее груди. В кадр попали носик и ручка девочки.Поклонники поздравили Елену с важным событием."Ой, мурашки по коже!Хорошей судьбы ангелочку!!!", "Поздравляю от всей души!!! Пусть вашамалышка всегда будет здоровой и крепкой, радостной и веселой!", "Поздравляю!Это самое большое счастье, самый лучший день в жизни. Главное – здоровья Вам иВашей девочке!", – написали Весниной фолловеры. Напомним, что теннисистка из-за беременности взяла паузу вспортивной карьере.В 2016 году Елена Веснина выиграла золото Олимпиады в Рио в паре с Екатериной Макаровой. Она является победительницейтрех турниров "Большого шлема" в парном разряде иодного турнира в миксте.С будущим мужем Павлом Табунцевым Елена познакомилась в2012 году на вечеринке у друзей. Мужчина занимается собственным бизнесом. В ноябре 2015 года они сыграли свадьбу, котораяпрошла в столичном ресторане. Веснина признавалась, что Павел незарегистрирован ни в одной социальной сети и не любит публичность.