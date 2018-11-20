32-летняя Елена Веснина родила дочку. О
радостном событии олимпийская чемпионка рассказала на своей странице в Instagram.
32-летняя Елена Веснина родила дочку. О
радостном событии олимпийская чемпионка рассказала на своей странице в Instagram.
"Самый счастливый день в нашей жизни. Доча,
мы так тебя ждали", – написала Веснина в своем микроблоге. Теннисистка
опубликовала трогательное фото с новорожденной малышкой.
На снимке спортсменка счастливо
улыбается, а ее дочка лежит на ее груди. В кадр попали носик и ручка девочки.
Поклонники поздравили Елену с важным событием.
"Ой, мурашки по коже!
Хорошей судьбы ангелочку!!!", "Поздравляю от всей души!!! Пусть ваша
малышка всегда будет здоровой и крепкой, радостной и веселой!", "Поздравляю!
Это самое большое счастье, самый лучший день в жизни. Главное – здоровья Вам и
Вашей девочке!", – написали Весниной фолловеры. Напомним, что теннисистка из-за беременности взяла паузу в
спортивной карьере.
В 2016 году Елена Веснина выиграла золото Олимпиады в Рио в паре с Екатериной Макаровой. Она является победительницей
трех турниров "Большого шлема" в парном разряде и
одного турнира в миксте.
С будущим мужем Павлом Табунцевым Елена познакомилась в
2012 году на вечеринке у друзей. Мужчина занимается собственным бизнесом. В ноябре 2015 года они сыграли свадьбу, которая
прошла в столичном ресторане. Веснина признавалась, что Павел не
зарегистрирован ни в одной социальной сети и не любит публичность.