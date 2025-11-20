По итогам года жители области ждут вознаграждения от своих работодателей за усердный труд. Таких – 46%. Не надеются на поощрение 42% владимирцев. 12% граждан затруднились ответить на вопрос о

По итогам года жители области ждут вознаграждения от своих работодателей за усердный труд. Таких – 46%. Не надеются на поощрение 42% владимирцев. 12% граждан затруднились ответить на вопрос о возможности получения тринадцатой зарплаты или премии по итогам года. Опрос среди жителей области провели аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. На денежное вознаграждение больше рассчитывают мужчины