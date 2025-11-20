На борцовском ковре в спортивном зале Теймураз Эджибадзе проводит больше времени, чем где-либо. Этот путь он выбрал сам, будучи совсем ребёнком.

На борцовском ковре в спортивном зале Теймураз Эджибадзе проводит больше времени, чем где-либо. Этот путь он выбрал сам, будучи совсем ребёнком. И ни разу о нём не пожалел. Подробности на vlad.aif.ru.Путь к становлениюКак несложно предположить, интервью с вчерашним чемпионом, а ныне тренером проходило в спортивном зале. Пока юные воспитанники оттачивали на ковре навыки борьбы, Теймураз рассказал, как попал в спорт.– Я родился в 1986 году в грузинском городе мая и роз – так в народе называют Кутаиси. Семья у нас была самая обычная: папа занимался строительством, мама следила за домом. Она, как и любая женщина в Грузии, умела и любила готовить. Поэтому ни один праздник в нашем доме не проходил без того, чтобы на столе не появились национальные сациви или хачапури, – вспоминает собеседник.Вообще, по словам Теймураза, в грузинской культуре кулинарное мастерство девушек ценится не меньше, чем виртуозность юношей в танце или сила и ловкость в борьбе. Поэтому оба брата – а в семье росли двое сыновей – выбрали для себя настоящее «грузинское» дело.– Брат с раннего детства увлёкся танцам. Харизматичность, умение чувствовать ритм, выражать свои эмоции через движения и, конечно, упорство сделали из него профессионального танцора. Сегодня он в Грузии и сам преподаёт национальные танцы, в том числе и своим детям, – говорит он.Этими чертами природа не обделила и Теймураза. На семейных торжествах он тоже может выйти на лезгинку или станцевать хоруми. Только борьба оказалась ему ближе.– Почему я выбрал борьбу? Потому что она формирует сильных духом, воспитанных и добрых людей. И этот национальный вид спорта –истинный путь к становлению настоящего мужчины, –объяснил Эджибадзе.Первая победаПуть чемпиона начался с уличных забав, когда мальчишки во дворах доказывали друг другу, кто из них самый сильный.– Однажды один из старших ребят взял меня за руку, подвёл к отцу и сказал: «Отдайте его в борьбу». Видимо, какие-то качества он во мне тогда разглядел, – улыбается тренер.Родители так и сделали. Уже в семилетнем возрасте Теймураз поступил в секцию греко-римского единоборства. В отличие от вольной борьбы или самбо, она считается наиболее силовой и сложной, где весь упор направлен на руки и спину.Первоклассник каждый день посещал тренировки, с завидный упорством день за днём оттачивал приёмы. И первая победа не заставила себя долго ждать. Золото на региональных соревнованиях в весовой категории 26 кг юный чемпион взял менее чем через год занятий.– За меня тогда болел брат. Когда я победил, он выбежал на ковёр, поднял меня, начал обнимать, пока судья не потребовал меня отпустить, чтобы он смог официально поднять мою руку (знак, обозначающий победу. – Прим. авт.). Такие моменты не забываются, – уверен он.Осознанный выборКогда Теймуразу исполнилось 14 лет, его семья вслед за отцом переехала из Грузии во Владимирскую область к двоюродному дяде мальчика. Эджибадзе вспоминает, что тогда ему серьёзно пришлось попотеть, ведь русского языка он практически не знал, поэтому день и ночь приходилось сидеть над учебниками и заниматься с репетиторами.Несмотря на такую занятость, спорт юноша не бросил. Наоборот, перешёл на взрослый уровень и почувствовал первые весомые победы: участие в первенстве России, выступление в ЦФО и т. д.– В таком возрасте уже осознаёшь, что это твоя дорога и по ней тебе идти дальше. И без борьбы уже никуда. Пони­маешь, насколько важно образование для спортсмена. Он должен уметь думать, размышлять, чтобы перехитрить соперника. Это как шахматы: надо мыслить на ход вперёд, – говорит Теймураз.Поэтому Эджибадзе-млад­ший старался по оценкам не опускать ниже середнячков, несмотря на постоянные спортивные разъезды. Некоторые учителя шли навстречу «гордости школы», кое-какие предметы приходилось брать зубрёжкой.Секрет успехаПосле окончания школы по совету родителей Теймураз поступил на экономический факультет в ВлГУ. Но уже через год в угоду спорту с очного отделения перевёлся на заочку. А потом было второе высшее, на этот раз профильное – факультет физической культуры. Там Теймураз был как рыба в воде. Тогда же пришли победы, о которых он сегодня рассказывает с гордостью. Например, чемпионат России в Новосибирске в 2008 году – там он занял третье место и прошёл в сборную России.– Взять бронзу на соревновании было не так обидно: среди моих соперников оказался сам Ислам-Бека Альбиев, он в той схватке занял первое место, – вспоминает Теймураз.В том же 2008 году Эджибадзе поднялся на высшую ступень пьедестала на первенстве России.Тренер признаётся: главное перед тем, как выйти на ковёр, – справиться с волнением.– Каждый хочет победить, у каждого есть свои фишки, свои секреты. И тут как в шахматах: кто кого переиграет, у кого стратегия оказалась лучше. Чтобы её применить, надо избавиться от лишних эмоций. Вышел на ковёр, пожал руку сопернику – и всё, показывай, что ты умеешь, что ты отрабатывал на тренировках. Больше ничего отвлекать не должно, – поделился Теймураз.Многонациональная командаТеперь свои знания Эджибадзе передаёт молодым борцам. В 27 лет он завершил карьеру профессионального спортсмена и выбрал для себя путь тренера. Теймураз признаётся: другую сферу деятельности даже не рассматривал, ведь в жизни нужно заниматься тем, что ты любишь и что у тебя лучше всего получается.– Общение с ребятами не ограничивается выполнением физических упражнений. Мы беседуем, я пытаюсь им внушить, что только упорством можно добиться высот, закалить характер. За примером далеко ходить не нужно. Несколько лет назад мне привели мальчугана – маленького, пухленького, слабенького. Сегодня Савелий – победитель первенства России, – с гордостью говорит он.Среди воспитанников Теймураза ребята разных национальностей: армяне, дагестанцы, чеченцы... Все они единая команда, которая делает общее дело – отстаивает честь Владимирской области в спортивной борьбе.– Я уверен, что наш вид спорта самый дружный. Судите сами: когда боремся, что мы делаем? Всё время обнимаемся! Когда постоянно обнимаешь человека, хочешь не хочешь – он станет твоим другом, потому что вы вместе проливаете пот, вместе растёте в спортивном плане. И национальность тут совсем не важна, – уверен тренер.