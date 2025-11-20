Приставы обнаружили у мужчины земельные участки и иномарку, на которые оперативно наложили арест.

Житель Мурома Владимирской области, задолжавший более 5,5 миллионов рублей, полностью погасил свою задолженность. Как , приставы обнаружили у мужчины земельные участки и иномарку, на которые оперативно наложили арест и запрет регистрационных действий.Перспектива расстаться с автомобилем на аукционе побудила должника в полном объеме выплатить не только основную сумму, но и исполнительские сборы.Производство завершено.