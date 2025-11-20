В областном центре в рамках конференции «Женский код успеха: гармония бизнеса и здоровья» наряду с лекционной программой от медицинских специалистов была развернута выставка, где были

В областном центре в рамках конференции «Женский код успеха: гармония бизнеса и здоровья» наряду с лекционной программой от медицинских специалистов была развернута выставка, где были представлены владимирские производители товаров и услуг для здоровья. 31 год назад, в 1994 году, во Владимире открылась частная клиника «Эльф». Медицинский центр специализируется на аппаратном лечении заболеваний позвоночника, суставов, нервной