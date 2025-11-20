Только на прошлой неделе на дорогах Владимирского региона зафиксировано 35 ДТП с 46 пострадавшими и одним погибшим.

С приходом холодов количество ДТП в регионе значительно увеличивается. Чтобы не попасть в сводку происшествий, следует соблюдать простые правила.«Липучка» или шипы?В минувшие выходные во Владимирскую область пришла настоящая зима с первым снегопадом и минусовыми температурами. В Госавтоинспекции уверены: такая погода провоцирует пик аварийности на дорогах. Если большая часть автолюбителей уже «переобулась», есть и те, кто этого сделать не успел и до сих пор не может решить, какую резину выбрать.Специалисты в области автосервиса, автопроизводители, госавтоинспекторы единогласно сходятся во мнении: переходить с летней резины лучше всего, когда среднесуточная температура за окном плюс 4–5 градусов.«Мы всем рекомендуем заменить летние покрышки на зимние, причём каждый сам определяет, какую резину поставить — шипованную либо фрикционную, так называемую «липучку», — рассказывает заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру подполковник Владимир Горелов.Несмотря на давние споры автолюбителей, как «липучка», так и шипованная резина эффективны только при условии аккуратного вождения. Оба типа покрышек способны обеспечить надежное сцепление с дорогой в зимних условиях. Однако, по словам специалиста, использовать так называемую всесезонную резину в реалиях отечественной погоды не следует.«По нашему мнению, эти шины разработали для регионов с мягким климатом. Они неплохо справляются с небольшим снегом или слякотью, но в условиях мороза, больших снежных заносов, льда и гололедицы, я полагаю, эксплуатация данных шин в нашем регионе будет малоэффективной, а в ряде случаев даже опасной», — уверен Владимир Горелов.Кстати, если использовать шины, не соответствующие сезону, можно нарваться на штраф. Законодательство чётко регламентирует, когда и на каких покрышках можно ездить. Так, в летний период запрещено движение на шипованной резине, а в зимний — с 1 декабря по 1 марта — категорически не допускается выезд на летних шинах. В Госавтоинспекции говорят, что главная цель этих ограничений — не наказать участников дорожного движения, а обезопасить их.Детальный осмотрОднако безопасность на дороге зимой зависит не только от правильных шин. Как отметил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции, водителям перед наступлением холодов стоит проверить и другие важные детали автомобиля.«В первую очередь нужно проверить исправность работы световых приборов, аккумуляторной батареи, которая позволит машине без проблем запуститься при сильных морозах. Это исправность стеклоочистителей, обогрева стекол и работа обогревателей салона автомобиля», — уточнил подполковник Горелов.Также важно заменить воду в бачке омывателя на специальную незамерзающую жидкость. Кроме того, следует проверить уровень антифриза в расширительном бачке. Если он понижается, необходимо выяснить причину утечки, устранить ее и долить жидкость до требуемого уровня. Важно также контролировать уровень тормозной жидкости, поскольку зимой он может потребовать пополнения.Зимние аксессуарыПри подготовке автомобиля к зиме следует выделить в багажнике место для особых аксессуаров.«Так, необходимо доукомплектовать транспортное средство щеткой-снегоочистителем, лучше с телескопической ручкой, достаточно эффективной для сметания снега с крыши автомобиля», — дополнил Горелов.К сожалению, часть водителей перед поездкой ленится чистить снежные «шапки», которые при торможении могут сползти на лобовое стекло и закрыть обзор или же создать аварийную ситуацию для следующего позади автомобиля.Особую опасность представляют крупные машины, например «Газели» или грузовики. С их крыш может слететь не только снег, но и крупные куски льда.«Подобные случаи были, их мы оформляем в рамках вопросов о возмещении ущерба в результате ДТП, когда вылетевшая с машины глыба повреждает капот, оптику, лобовое стекло и другие элементы идущего позади автомобиля», — уточнил Владимир Горелов.Помимо щетки, зимой крайне полезными окажутся лопата и антипробуксовочная лента. Последнюю можно подложить под буксующее колесо, чтобы вытащить машину из снежной ловушки.Особый подходГосавтоинспекция предупреждает: первые недели зимы традиционно опасный период на дорогах. Причина тому — несвоевременная смена резины и ошибки в управлении на обледенелых покрытиях.Хотя курсы контраварийного вождения — лучший способ подготовиться к зимним условиям, обезопасить себя можно и без них — следуйте простым правилам.«Зимой как никогда важно соблюдать безопасную скорость. Превышение скорости категорически запрещено. Избегайте рискованных обгонов и всегда держите достаточный интервал и дистанцию до впереди идущего автомобиля», — напоминает Горелов.Торможение в зимний период также требует особого подхода. Инспекторы советуют избегать резких ударов по педали тормоза. Вместо этого надо использовать прерывистое торможение: плавно нажимать и отпускать педаль, чтобы предотвратить занос и сохранить контроль над автомобилем. Это особенно важно для водителей, чьи машины не оборудованы антиблокировочной системой (ABS).Следует быть внимательным и при прохождении поворотов. Как резкое ускорение, так и торможение на повороте могут привести к заносу.«Очень скользкие и заснеженные участки дороги нужно преодолевать на невысокой постоянной скорости, не выжимая при этом педаль сцепления и не переключая передачи. Таким же образом стоит поступать и при преодолении крутых подъемов», — советует подполковник Горелов.А вот отправляться в путь зимой на дальние расстояния лучшего всего только опытным водителям. Новичкам советуют не рисковать и отложить поездку до лучших погодных условий.