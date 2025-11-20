Главное в бюджете — государство на 100% выполнит все свои социальные обязательства перед гражданами.

Госдума приняла бюджет на 2026-2028 годы. Главное в бюджете — государство на 100% выполнит все свои социальные обязательства перед гражданами. Об этом Государственной Думы РФ от Владимирской области Алексей Говырин.- Работая над главным финансовым документом страны, мы опиралась на запросы граждан. Для «Единой России» принципиальным было наполнение бюджета в части выполнения Народной программы партии, ведь она состоит из прямых поручений людей, наших земляков. Наша фракция внесла поправки на общую сумму почти 174 млрд рублей, — рассказал Алексей Говырин.Парламентарий подчеркнул, что дополнительные средства пойдут на поддержку граждан, безопасность и развитие экономики, в том числе в конкретных регионах. Общая сумма межбюджетных трансфертов регионам — 3,6 трлн рублей.Владимирская область получит финансирование по 113 госпрограммам. Например, в бюджете страны уже заложены субсидии на развитие сельских территорий создание комфортной городской среды. За три года Владимирская область получит по этим госпрограммам почти 2 млрд рублей. Также рекордная субсидия для региона-33 выделяется на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог: за три года — 9,444 млрд рублей.