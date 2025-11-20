В феврале 2025 года лопнувший шланг гибкой подводки к смесителю горячей воды залил соседей снизу.

Суд взыскал почти 300 тысяч рублей с жителя Кольчугино Владимирской области, чья квартира стала причиной коммунального потопа. Об этом истцы обнаружили, что от тяжести воды провисли натяжные потолки в кухне и комнатах, пострадал кухонный гарнитур, вздулся линолеум, испортились ламинат и обои, а также была сломана люстра.Общий ущерб, по оценке пострадавших, составил 293 900 рублей. Суд поддержал доводы истцов о ненадлежащем содержании сантехнического оборудования и, помимо компенсации ущерба, обязал виновника выплатить проценты за пользование чужими деньгами, расходы на оценку в 15 000 рублей и госпошлину в размере 9 817 рублей.