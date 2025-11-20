«Лебединое озеро» и фестиваль классической музыки. Куда сходить во Владимире всей семьей в последнюю неделю ноября? На ближайших выходных и рабочей неделе жители столицы 33 региона могут
«Лебединое озеро» и фестиваль классической музыки. Куда сходить во Владимире всей семьей в последнюю неделю ноября? На ближайших выходных и рабочей неделе жители столицы 33 региона могут посетить сразу несколько концертов заслуженных артистов России, балет и этнографическую выставку. Областной дворец культуры предлагает владимирцам 23 ноября посетить уникальную программу музыкального этнобренда «Многоликая Россия. Таинственная музыка Башкортостана».