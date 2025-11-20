Женщина, имевшая право на бесплатное обеспечение, была вынуждена покупать назначенный ей препарат за собственные средства.

В Вязниковском районе суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязав Министерство здравоохранения региона возместить местной жительнице расходы на жизненно важные лекарства. Женщина, имевшая право на бесплатное обеспечение, была вынуждена покупать назначенный ей препарат за собственные средства.В ходе проверки Вязниковская межрайонная прокуратура , что пациентке по жизненным показаниям необходим постоянный приём определённого медикамента, который она должна получать бесплатно по линии здравоохранения.Однако органы здравоохранения региона не обеспечивали женщину этим препаратом, из-за чего она потратила на его приобретение свыше 160 тысяч рублей из своего личного бюджета.Прокуратура обратилась в суд с иском к региональному Минздраву о взыскании потраченной суммы в пользу заявительницы. Суд полностью поддержал позицию надзорного ведомства.Исполнение судебного решения, которое обязывает Минздрав возместить пациентке все расходы, находится на контроле межрайонной прокуратуры.