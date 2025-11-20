Аферисты агрессивно требуют немедленно оформить заявку на поверку или замену счётчика, угрожая отключением электричества.

Во Владимирской области зафиксирован всплеск мошеннических звонков через мессенджеры и соцсети, особенно сильную активность заметили в Гусь-Хрустальном. Злоумышленники представляются сотрудниками компании «Энергосбыт Волга» и, используя различные уловки, пытаются выманить у граждан персональные данные. Об этом рассказали вАферисты агрессивно требуют немедленно оформить заявку на поверку или замену счётчика, угрожая отключением электричества или штрафами за просрочку. Для «оформления» заявки выманивают код из СМС, паспортные данные или СНИЛС. Мошенники также предлагают оформить льготы на электроэнергию, ссылаясь на возрастные преференции, требуя код из СМС.Владимирцам напомнили, что сотрудники «Энергосбыт Волга» никогда не запрашивают по телефону персональные данные, пароли или коды доступа.