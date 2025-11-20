От подрядчика потребовали устранить их по пятилетней гарантии.

Во Владимирской области муромская лыжероллерная трасса на улице Спортивной, заасфальтированная ООО «ЭКО-транс» в прошлом году за 8 миллионов рублей, уже этой весной вызвала вопросы у прокуратуры. Подробности рассказалиНа трассе обнаружены дефекты, которые могли бы привести к травмам спортсменов. От подрядчика потребовали устранить их по пятилетней гарантии.После вмешательства прокуратуры и представлению, внесенному директору МБУ «Благоустройство», контролирующей организации, трасса теперь приведена в надлежащее состояние.