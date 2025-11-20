Начало полетов в аэропорту Семязино запланировано на 2027 год. Об этом заявили в министерстве транспорта региона на пресс-конференции, посвященной вопросам развития дорожно-транспортной

Начало полетов в аэропорту Семязино запланировано на 2027 год. Об этом заявили в министерстве транспорта региона на пресс-конференции, посвященной вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Дополнительно журналисты поинтересовались и будущей работой воздушной гавани в Семязино. Напомним, основной этап строительства там намечен на 2026 год. Владимир Перцев, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области На этот проект выделено,