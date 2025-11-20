19 ноября в областном центре на Большой Московской, 20 загорелась кальянная. Сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС в 22.18. На тот момент в помещении находились 25 человек – персонал и

19 ноября в областном центре на Большой Московской, 20 загорелась кальянная. Сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС в 22.18. На тот момент в помещении находились 25 человек – персонал и посетители. Все они сразу же покинули здание. Пострадавших нет. Тушить огонь приехали 26 спасателей на 7 единицах спецтехники. Пожар возник на кухне. Предварительно это произошло