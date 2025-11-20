Участок федеральной трассы Р-132 в районе Лемешков привел водителей в автосервис. Водители буквально остались без колес после проезда моста над железнодорожными путями. Все дело в глубокой

Участок федеральной трассы Р-132 в районе Лемешков привел водителей в автосервис. Водители буквально остались без колес после проезда моста над железнодорожными путями. Все дело в глубокой яме, в которую на скорости влетели, по нашим подсчетам, не один десяток автомобилей. Жительница Лепешков Алена Костенко одна из пострадавших. Живет в селе почти 20 лет, говорит, что с