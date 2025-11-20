В Законодательном Собрании области состоялись публичные слушания по проекту главного финансового документа региона на предстоящую трехлетку. В обсуждении участвовали не только депутаты и

В Законодательном Собрании области состоялись публичные слушания по проекту главного финансового документа региона на предстоящую трехлетку. В обсуждении участвовали не только депутаты и чиновники, но и представители общественности, бизнеса, Молодежной думы и активные граждане. С основным докладом выступил исполняющий обязанности министра финансов Максим Васенин. Общий объем доходов бюджета на 2026 год прогнозируется в 119,5 миллиарда