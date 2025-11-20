Требование прокуратуры обусловлено утратой доверия.

Прокурор Владимирской области направил в городской Совет народных депутатов представление об освобождении главы Владимира Дмитрия Наумова от занимаемой должности. Требование обусловлено утратой доверия в связи с выявленными серьезными нарушениями антикоррупционного законодательства.Проверка, проведенная прокуратурой региона, , что Дмитрий Наумов в 2024 году представил недостоверные сведения о своих доходах и имуществе. Глава города умышленно занизил в три раза стоимость приобретенного им в 2023 году недвижимого имущества. Сумма занижения составила более 9 млн рублей. Это позволило ему избежать законной процедуры контроля за расходами.Кроме того, Наумов не уведомил городской Совет народных депутатов о возникшем конфликте интересов, связанном с его участием в назначении руководства ряда организаций, подведомственных городской администрации.В ближайшее время все материалы направят в Совет народных депутатов города Владимира, который и примет окончательное решение.