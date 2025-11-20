Работы будут комплексными.

В 2026 году во Владимире запланирован масштабный капитальный ремонт пяти городских школ и одного детского сада. На эти цели из федерального, областного и городского бюджетов направят около 575 млн рублей.Ремонт пяти школ (№8, №25, №31, №33, №43) пройдет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», а детского сада №34 — по нацпроекту «Семья».Работы будут комплексными, в администрации. Полностью заменят все внутренние системы обеспечения, включая электрические, водопроводные и канализационные сети. Отремонтируют актовые залы, пищеблоки, столовые, лестницы и заменят двери и напольные покрытия. Также благоустроят прилегающие территории, проведут антитеррористические мероприятия и закупят новую учебную литературу.Например, в школе №31 имени Героя СССР С.Д. Василисина капитальный ремонт проведут впервые за 58 лет ее существования.Капитальные ремонты в среднем займут около года. В школе №31 работы начнутся в январе 2026 года, а завершатся в декабре того же года.Уже после зимних каникул 2025/2026 учебного года учащихся ремонтируемых школ временно переведут в другие образовательные учреждения города.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .