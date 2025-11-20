Во Владимире прошла встреча с лауреатом каннского фестиваля, режиссером Павлом Лунгиным. Автором культовых фильмов «Такси-блюз», «Царь», «Олигарх» и многих других картин, которые смотрят не

Во Владимире прошла встреча с лауреатом каннского фестиваля, режиссером Павлом Лунгиным. Автором культовых фильмов «Такси-блюз», «Царь», «Олигарх» и многих других картин, которые смотрят не одно поколение. Его работа «Остров», которая получила шесть премий «Золотой Орел», и шесть премий «Ника» показывали и на творческом вечере с режиссером в кинотеатре «КиноМакс-Руськино». Вспоминали и актера, который исполнял главную