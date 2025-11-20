Заместителем министра молодежной политики Владимирской области стал Сергей Пушняк. Он вступил в должность с 18 ноября 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве молодёжной политики региона. Из

Заместителем министра молодежной политики Владимирской области стал Сергей Пушняк. Он вступил в должность с 18 ноября 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве молодёжной политики региона. Из пресс-релиза областного Министерства молодёжной политики Сергей Александрович Пушняк родился в с. Светлодольск Самарской области в 1993 году, закончил Самарский государственный университет путей сообщения по специальности «Экономика», оканчивает программу