Во Владимирской области завершился первый кулинарный конкурс «Готовь по-владимирски» для младших школьников. Целью мероприятия было пробудить интерес к традициям региональной кухни. Об

Во Владимирской области завершился первый кулинарный конкурс «Готовь по-владимирски» для младших школьников. Целью мероприятия было пробудить интерес к традициям региональной кухни. Об этом поделились в облправительстве. Конкурс организовало Министерство образования на базе Владимирского экономико-технологического колледжа. С осени проходил онлайн-этап, где 98 классов представляли плакаты о владимирской кухне. В очный тур вышли несколько команд, состоящие из