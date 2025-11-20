В ночь на субботу, 18 ноября, сотрудники МЧС оперативно справились с возгоранием на складе в городе Петушки. Площадь возгорания составила 2000 кв.м., пострадали также некоторые части самого

В ночь на субботу, 18 ноября, сотрудники МЧС оперативно справились с возгоранием на складе в городе Петушки. Площадь возгорания составила 2000 кв.м., пострадали также некоторые части самого здания склада площадью 280 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС региона. Сообщение о пожаре поступило поздно вечером, загорелся сначала мусор, а потом пламя перекинулось на само здание