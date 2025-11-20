За текущий период 2025 года в регионе зарегистрировано более 3 тысяч хищений.

Сотрудники УМВД России по Владимирской области новую волну телефонного мошенничества, жертвой которого стала пожилая супружеская пара из Александрова, потерявшая 2,9 млн рублей. Полиция призывает граждан быть бдительными и помнить, что сотрудники Центробанка, Госуслуг, ФСБ или полиции никогда не звонят, чтобы обсудить переводы или счета.За текущий период 2025 года в регионе зарегистрировано более 3 тысяч хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Общий ущерб от дистанционных преступлений превысил 1 миллиард рублей.13 ноября в Александровский отдел полиции поступило заявление о мошенничестве от пожилой пары. Мошенники использовали многоступенчатую и очень убедительную схему.Сначала мужчине позвонил «сотрудник» Пенсионного фонда, который под предлогом перерасчета пенсии попросил назвать код из СМС-сообщения. Так мошенники получили доступ к личному кабинету. Сразу после этого позвонил «работник Госуслуг» и сообщил, что злоумышленники завладели паролем от кабинета. Он настоятельно порекомендовал ждать звонка от «правоохранителей». Супруги связались с «правоохранителем» по видеосвязи в мессенджере. Под его четким руководством пара в течение трех дней обналичивала средства: сначала 1 млн рублей, затем 1,1 млн, и еще 800 тыс. рублей.Мошенники все время держали супругов на связи, запрещая кому-либо сообщать о «конфиденциальном разговоре». Наличные (в общей сложности 2,9 млн рублей) пенсионеры сложили в пакет, замотали скотчем, спрятали в контейнер для еды и в черном пакете передали прибывшему к их дому курьеру.Супруги обратились в полицию, только когда поняли, что их обманули, и сбережения не попали на «безопасный счет».