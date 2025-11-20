Сообщения на мобильные телефоны жителей региона приходят регулярно на этой неделе.

Во Владимирской области стали чаще сообщать об угрозах атаки беспилотниками. Сообщения на мобильные телефоны жителей региона приходят регулярно на этой неделе.Так, минувшей ночью, 20 ноября, вновь была объявлена угроза атаки. СМС-сообщение поступило ночью, после двух часов. В районе 7 утра пришло уведомление об отмене опасности.За минувшую неделю это не первый случай, когда на протяжении всей ночи сохраняется угроза атаки. в ночь с понедельника на вторник. Тогда угроза атаки сохранялась с 2 часов ночи и почти до 9 утра.Владимирский регион не фигурирует в официальных сводках Минобороны, однако над соседними областями, такими как Ярославская и Рязанская, средствами ПВО уничтожают по одному беспилотнику.