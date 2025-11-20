Пять лис, одна енотовидная собака, одна домашняя собака, одна кошка и один случай у крупного рогатого скота.

С начала года во Владимирской области зарегистрировано 9 случаев бешенства, охвативших Суздальский, Петушинский, Кольчугинский и Юрьев-Польский районы. Среди зараженных — пять лис, одна енотовидная собака, одна домашняя собака, одна кошка и один случай у крупного рогатого скота.Как , особую опасность представляют лисицы, которые чаще всего являются источником распространения болезни. Бешеные животные проявляют агрессию, обильное слюнотечение и изменения в походке, что неизбежно приводит к летальному исходу.Единственным эффективным способом профилактики остаётся вакцинация. На сегодняшний день привито около 24,5 тысячи домашних собак и 23,2 тысячи кошек. Для диких животных разложено 204 тысячи доз оральной антирабической вакцины с приманкой из мясного фарша.