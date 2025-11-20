Ранее бездействие предприятия создавало серьезный риск коммунальных аварий в округе.
Кольчугинская межрайонная прокуратура добилась от местного муниципального предприятия «Коммунальник» проведения неотложных ремонтных работ на объектах водоснабжения и водоотведения. Ранее бездействие предприятия создавало серьезный риск коммунальных аварий в округе.
Прокурорская проверка , что МУП «Коммунальник» долгое время не проводил текущий ремонт артезианских скважин в поселках Белая Речка и Зеленоборский, а также не ремонтировал канализационно-насосные станции (КНС) в самом Кольчугино.
На этих объектах не проводили наладку электрооборудования, не меняли запорное оборудование, не чистили отстойники и не ремонтировали кровельные покрытия.
Особую опасность представляла ситуация в поселке Белая Речка. Ресурсоснабжающая организация не заменила изношенные металлические трубы на пластиковые на артезианской скважине, которая обеспечивает питьевой водой значительную часть крупного населенного пункта.
Межрайонный прокурор внес представление директору МУП «Коммунальник». В результате прокурорского вмешательства все нарушения устранены: ремонтные работы полностью проведены, а виновные должностные лица предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности.
Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .