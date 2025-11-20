Ранее бездействие предприятия создавало серьезный риск коммунальных аварий в округе.

Кольчугинская межрайонная прокуратура добилась от местного муниципального предприятия «Коммунальник» проведения неотложных ремонтных работ на объектах водоснабжения и водоотведения. Ранее бездействие предприятия создавало серьезный риск коммунальных аварий в округе.Прокурорская проверка , что МУП «Коммунальник» долгое время не проводил текущий ремонт артезианских скважин в поселках Белая Речка и Зеленоборский, а также не ремонтировал канализационно-насосные станции (КНС) в самом Кольчугино.На этих объектах не проводили наладку электрооборудования, не меняли запорное оборудование, не чистили отстойники и не ремонтировали кровельные покрытия.Особую опасность представляла ситуация в поселке Белая Речка. Ресурсоснабжающая организация не заменила изношенные металлические трубы на пластиковые на артезианской скважине, которая обеспечивает питьевой водой значительную часть крупного населенного пункта.Межрайонный прокурор внес представление директору МУП «Коммунальник». В результате прокурорского вмешательства все нарушения устранены: ремонтные работы полностью проведены, а виновные должностные лица предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности.